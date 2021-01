Serie B, Vicenza corsaro a Brescia: 3-0 con Da Riva grande protagonista

vedi letture

Nell'ultima gara della 17^ giornata di Serie B crolla il Brescia in casa contro il Vicenza. Un 3-0 netto quello dei berici che colgono tornano alla vittoria dopo tre turni d'astinenza e si allontanano dalla zona retrocessione.

Ad aprire le marcature è il centrocampista Da Riva che sfrutta al meglio un'azione personale di Gori per battere Joronen, al 45° arriva invece il raddoppio a opera di Cappelletti bravo ad anticipare tutti su un corner di Giacomelli e depositare in rete di testa. In mezzo l'unica vera occasione dei padroni di casa con Donnarumma che in spaccata manda di poco a lato un pallone crossato da Martella. A inizio ripresa è ancora Da Riva, su assist di Rigoni, ad andare in gol calando il tris e firmando la propria doppietta personale. Il Brescia prova a reagire per rendere meno amara la sconfitta, ma si spegne alla distanza con gli ospiti che controllano e amministrano il vantaggio senza grandi affanni.

Serie B, 17^ giornata

Cosenza-Empoli 0-2 (45° rig.Olivieri, 88° Mancuso)

Venezia-Pisa 1-1 (83° Svoboda; 39° Marconi)

Lecce-Monza 0-0

Ascoli-Reggina 2-1 (83° Cangiano, 90° Kragl; 19° Liotti)

Cremonese-ChievoVerona 0-2(22° rig. Giaccherini, 81° Bertagnoli)

V. Entella-Cittadella 1-0 (40° Mancosu)

Frosinone-SPAL 1-2 (25° Kastanos; 40° Sal. Esposito, 87° Paloschi)

Reggiana-Pescara 0-1 (86° Scognamiglio)

Salernitana-Pordenone 0-2 (73° Barison, 90° Diaw)

Brescia-Vicenza 0-3 (35°, 57° Da Riva, 45° Cappelletti)