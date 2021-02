Spal-Pordenone 1-3, le pagelle: Vicari non regge, Butic è scatenato. Ottimo Misuraca

SPAL-PORDENONE 1-3

Marcatori: 32' Butic (P), 41' Paloschi (S), 56' Ciurria (P), 91' Zammarini (P).

SPAL -

Berisha 6 - Termina la partita con tre reti sul groppone, non ha responsabilità sui gol subiti. Prova a metterci una pezza quando possibile, colto leggermente in controtempo su Zammarini.

Tomovic 5,5 - Del trio difensivo, l'ex Chievo, è quello in maggiore sofferenza nel primo tempo. Nella ripresa fa peggio capitan Vicari ma su quella corsia spesso va in difficoltà.

Vicari 5 - Una serata da dimenticare per il capitano degli estensi, Butic è in giornata di grazia e non trova il modo di arginarlo a dovere. Commette l'errore che porta al gol di Ciurria.

Sernicola 6 - Prova a tenere alta la soglia dell'attenzione della difesa di Pasquale Marino, nonostante sia adattato in quel ruolo riesce comunque a sfoderare una buona prestazione.

Dickmann 6 - Da premiare la caparbietà con il quale si avventa su un pallone praticamente perso mettendo dentro l'assist vincente per Paloschi, bel duello con Falasco per tutto il corso della sfida. Mezzo voto in meno per un secondo tempo in calo rispetto al primo.

Segre 5,5 - Inizio promettente per il centrocampista ex Torino, qualche buon recupero ma il vigore agonistico dura abbastanza poco. Cala alla distanza e si prende anche un cartellino giallo. (Dal 63' Missiroli 6 - Prova a dare maggior spinta).

Esposito 5 - Se la Spal non gira bene è anche per la giornata no del suo regista arretrato, imbecca una giornata no l'ex Chievo che finisce per sbagliare più di qualche scelta pressato spesso da Biondi. (Dal 75' Di Francesco sv).

Mora 6,5 - Rinforzo di quantità per la Spal, un ritorno utile per la squadra di Pasquale Marino. Lo trovi ovunque, calcia in porta e ripiega per dare una mano alla retroguardia. Sempre presente. (Dal 63' Valoti 6 - Un tiro alto, per il resto poco coadiuvato dai compagni).

Strefezza 5 - Una giocata degna di nota in tutta la sfida con il pallone spedito in mezzo dal quale è nato il gol di Paloschi, per il resto non riesce mai ad accelerare lungo la corsia mancina.

Moro 5,5 - Esordio dal primo minuto non indimenticabile per il classe 2001 della Spal, prova la conclusione soltanto in un'occasione mentre per il resto della gara non trova mai il modo per rendersi pericoloso. (Dal 46' Seck 5 - Stavolta fa peggio del compagno sostituito, non si vede mai).

Paloschi 6,5 - A tredici anni di distanza del primo storico gol in Serie A, l'attaccante degli estensi trova il sesto sigillo stagionale trasformando in oro l'unica vera occasione della sua partita.

PORDENONE

Perisan 6 - Se non fosse per la rete di Paloschi, una partita da spettatore non pagante. La Spal non punge mai, si gode la grande prestazione dei suoi compagni al Mazza.

Berra 6,5 - Prova senza infamia e senza lode per il terzino ex Pro Vercelli e Bari nel primo tempo, nella ripresa spinge maggiormente sull'acceleratore e firma l'assist per il gol di Ciurria.

Vogliacco 5,5 - L'unica vera pecca nella prestazione del Pordenone di oggi è la sua, in occasione del gol di Paloschi concede troppo spazio al centravanti estense che non permette.

Camporese 6 - Solido e mai veramente in difficoltà. L'ex Fiorentina non ha grossi problemi nel contenere prima Moro e poi Seck, fortunoso il suo assist per il primo gol di Karlo Butic.

Falasco 6,5 - In alcune fasi della sfida è praticamente un'ala aggiunta, spinge anche tanto lungo la corsia mancina ingaggiando una bella lotta con Dickmann. Propizia anche il primo gol dei ramarri.

Magnino 6,5 - Svolge il compitino, lo fa anche abbastanza bene. Usa le maniere dure al momento giusto, prova anche ad inserirsi senza palla per creare superiorità numerica. (Dal 88' Stefani sv).

Misuraca 7 - Il Pordenone è in emergenza in mezzo al campo, svolge quasi un lavoro per due il mediano dei ramarri. Grande gara la sua, si piazza davanti alla difesa e non fa passare nulla.

Rossetti 6 - Corsa e quantità a disposizione della squadra, si mette al servizio dei compagni ricucendo eventuali errori. Giocatore utile nell'economia del gioco dei friulani. (Dal 69' Scavone 6 - Dà ancora più quantità al centrocampo).

Biondi 6,5 - Poco appariscente ma una partita di spessore all'esordio da titolare, si piazza davanti a Salvatore Esposito senza concedergli spazio. In fase offensiva gioca la sfera sempre di prima intenzione. (Dal 82' Zammarini 6,5 - Il tempo di entrare in campo e siglare la rete della sicurezza).

Ciurria 7 - Un calciatore capace di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, svaria su tutto il fronte offensivo e timbra nuovamente il tabellino stavolta con un colpo non proprio del suo repertorio come il colpo di testa.

Butic 7 - Alla diciottesima presenza stagionale riesce a sbloccarsi, si capiva fin dall'inizio il piglio giusto con il quale ha affrontato la sfida. Battaglia con Vicari, un gol di rapina e tante sportellate. (Dal 88' Musiolik sv).