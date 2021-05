SPAL, Rastelli: "Reggio Emilia decisiva per i play-off. Serio l'infortunio di Valoti"

Meno due al termine della regular-season e SPAL attesa da due sfide cruciali per il proprio destino. La prima di queste è quella nel derby contro la Reggiana di domani pomeriggio, dove i biancazzurri cercheranno tre punti per sperare di riagguantare una posizione nei play-off. Di questo e di molto altro ha parlato nella conferenza stampa pre-gara l'allenatore biancazzurro Massimo Rastelli. Di seguito le sue parole raccolte dall'inviato di TuttoMercatoWeb:

Mister, l’obiettivo è fare sei punti in due partite. Ci riuscirete?

“Dobbiamo fare delle prestazioni che ci consentano di fare questi sei punti e poi vedere quello che faranno gli altri. Non ci sono mezze misure. Dalla gara di domani dovremo uscire con ancora le speranze che servono per entrare nei play-off”.

La Reggiana che avversario è?

“La Reggiana è una squadra che si conosce bene. Da almeno due anni lavorano con lo stesso tecnico. Hanno vinto il campionato di C e hanno iniziato il torneo con molto entusiasmo: è una compagnie con la sua identità. Poi a gennaio hanno preso giocatori importanti come Ardemagni, Laribi e Siligardia che hanno qualità ed esperienza. A mio avviso sarà una partita insidiosa perché loro si giocano tutto, così come noi. Al di là degli obiettivi però sia noi che loro ci batteremo e cercheremo di fare il nostro gioco. Penso che sarà una partita molto aperta. La Reggiana ha individualità che ci potranno mettere in difficoltà”.

Vicari e Viviani come stanno?

"Entrambi sono convocati. Viviani è più avanti di Vicari, che verrà con noi ma farò le valutazioni giuste per vedere se portarlo in panchina o meno. Gli altri invece stanno tutti bene”.

TMW - La squadra come vive il momento?

“La squadra è consapevole di quanto sta accadendo. Non abbiamo perso la convinzione di essere una squadra che può giocare bene e fare i sei punti che ci servono. In questi momenti ci guardiamo negli occhi per prendere netta coscienza del momento difficile che stiamo attraversando. Bisogna fare dei fatti e dalle facce dei ragazzi ho capito che c’è la volontà di svoltare e far passare questo periodo. Possiamo uscire dal tunnel solo con la nostra forza di volontà, facendo sì che la pressione per la partita di domani si trasformi in energia positiva”.

TMW - Esposito potrà partire titolare?

“A Brescia ha fatto una buona gara. Poi si gioca ogni tre giorni e qualcuno deve riposare per poi essere fresco. Sta bene e potrà essere un giocatore che ci potrà dare una mano sia dal primo minuto che a partita in corso”.

Quali sono le condizioni di Valoti?

“Mattia ha subito un Infortunio abbastanza serio. Sta iniziando a corricchiare da qualche giorno, ma credo che nelle prossime due gare non ci sarà. La speranza è averlo per i play-off. Al momento però è un grosso punto interrogativo”