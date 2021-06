Ternana, per la difesa piace anche Sorensen. Il danese è in uscita dal Pescara

L’avventura al Pescara di Frederik Sorensen è giunta al termine dopo appena sei mesi. Il difensore danese infatti è in scadenza di contratto e non rinnoverà con il club abruzzese anche a a causa di un ingaggio troppo elevato per i nuovi standard del club in Serie C. Secondo quanto riferito da Pescarasport24.it il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie B con la Ternana che lo avrebbe messo nel mirino come possibile rinforzo difensivo seppur ancora non sia stata avviata una trattativa con l'ex di Bologna e Juventus.