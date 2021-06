tmw Avellino, attenzione: la Serie B irrompe su D'Angelo

vedi letture

La stagione sugli scudi della mezzala dell'Avellino Sonny D'Angelo non è passata inosservata agli addetti ai lavori: 10 gol (l'ultimo determinante quello siglato al Palermo negli ottavi di finale dei playoff) e 4 assist, in aggiunta a un lungo percorso culminato con la semifinale per giocarsi la B agli spareggi promozione.

E proprio la Serie B, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha messo gli occhi sul classe '95: diverse le squadre che lo stanno attenzionando, su tutte il Vicenza, che ha già avuto un colloquio con l'entourage del giocatore.

Attesi sviluppi.