tmw Filippo Falco può partire a gennaio, ecco le condizioni poste dal Lecce

Un gentlemen's agreement dopo l'incontro del 31 ottobre 2020 tra il Lecce e Filippo Falco, un patto che la società ha tutta l'intenzione di mantenere. Dopo aver ricucito quello che sembrava uno strappo tra le parti, in seguito al mancato via libera dei salentini al proprio numero dieci nell'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, la "parola": in caso di proposte a gennaio, si sarebbero valutate.

Gennaio è alle porte e presto torneranno a bussare alla porta del presidente Sticchi Damiani e del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino gli estimatori del talento di Pulsano. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, due le condizioni poste dal club: come già accaduto in estate, non si accetteranno offerte - per linea societaria - nelle ultime ore di mercato, senza possibilità di poter rimpiazzare il calciatore in uscita; e non verranno prese in considerazione proposte che non rispecchino il valore del calciatore: a tal proposito il Lecce valuta il proprio attaccante circa un milione e mezzo di euro.