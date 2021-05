tmw Juve Stabia, Cernigoi fa rientro alla Salernitana: poi potrebbe esserci il Pescara

Concluso il prestito alla Juve Stabia, Iacopo Cernigoi farà rientro alla casa madre Salernitana. Non sarà però nella formazione granata il suo futuro, ma non mancano le pretendenti per l'attaccante: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul classe '95 è forte l'interesse del Pescara.