ufficiale Crotone, ecco il giovane attaccante Mulattieri dall'Inter

Il trasferimento era in attesa di una sua ufficializzazione, arrivata poco fa: Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter, giocherà nel Crotone la prossima stagione. Ecco il comunicato del club calabrese.

"Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Samuele Mulattieri.

Nato a la Spezia il 7 ottobre 2000, Samuele inizia la sua carriera nelle giovanili dello Spezia per poi debuttare in Prima squadra a 17 anni contro il Frosinone. Nell’estate 2018 viene acquistato dall’Inter dove in 2 stagioni mette subito in mostra le sue qualità. Una punta dinamica molto prolifica, tecnico, abile nel dribbling e dotato di un ottimo senso del gol come dimostrano le 19 reti messe a segno lo scorso anno con il Keuken Kampioen Divisie (serie B olandese).

Tutte qualità che da oggi metterà a disposizione della sua nuova squadra.

Benvenuto nella famiglia rossoblù, Samuele!".