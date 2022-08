ufficiale Genoa, grande colpo in mezzo al campo: torna l'olandese Strootman

Il Genoa ha annunciato sui propri canali social un grande colpo per il centrocampo. Torna infatti in rossoblù Kevin Strootman, classe '90 che con la società ligure ha giocato per sei mesi nella stagione 2020/21. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni (come la promozione in Serie A) dal Marsiglia. Il club francese contribuirà in maniera importante al pagamento dell'ingaggio.