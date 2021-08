ufficiale Perugia, Cancellotti ceduto a titolo definitivo al Pescara

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Tommaso Cancellotti al Pescara Calcio": così, il club umbro comunica la cessione del difensore, che, come avevamo anticipato ieri, va a rinforzare la retroguardia del Delfino.

Il classe '92 saluta il Grifo dopo una sola stagione, culminata con la promozione in C.