ufficiale Pordenone, rinnovo per il portiere Perisan. Sarà neroverde fino al 2024

Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del portiere Samuele Perisan. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2024.

Per Perisan, pordenonese di San Vito al Tagliamento, sarà la seconda annata con il Pordenone: nella prima ha totalizzato 35 presenze affermandosi come uno dei portieri più affidabili del campionato. Come certificato anche dai 13 clean sheet e dal premio Aic assegnatogli dai colleghi calciatori, che l’hanno votato miglior giocatore del mese di gennaio 2021.