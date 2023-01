ufficiale Reggina, El Ropero Santander saluta. Torna al Club Guaranì in patria

Federico Santander saluta l'Italia e torna in Paraguay. Il Club Guaranì, club in cui è cresciuto e ha giocato dal 2008 al 2015 con brevi intervalli fra Tolosa, Racing Club e Tigre, ha infatti annunciato il suo ritorno. El Ropero saluta dunque la Reggina, club in cui era arrivato in estate e dove non ha lasciato traccia collezionando appena tre presenze per un totale di 31' in campo.