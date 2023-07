ufficiale Sampdoria, ecco il sostituto di Augello. Preso Barreca dal Cagliari

vedi letture

La Sampdoria ha piazzato un importante colpo per rinforzare la fascia mancina in vista della partenza di Augello. Il club doriano ha infatti depositato in Lega B il contratto di Antonio Barreca, classe '95, che torna così in Serie B dopo aver conquistato la promozione con la maglia del Cagliari.

Per lui trasferimento a titolo definitivo. Si attende ora il comunicato dei blucerchiati per conoscere i termini dell'accordo.