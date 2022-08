ufficiale SPAL, c'è l'addio del terzino Spaltro. Ha firmato un quadriennale col Crotone

vedi letture

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Spal i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Spaltro.

Terzino destro, nato a Roma il 19 febbraio 2000, è un prodotto del settore giovanile giallorosso in cui è rimasto fino a 16 anni, quando si è trasferito alla Spal. Esperienza in serie B con gli estensi, in C con Cavese e Renate ed in D con l’Arzignano, ora Riccardo ha sottoscritto un contratto quadriennale con il Crotone. Presenti alla firma il dg Raffaele Vrenna e il ds Fabio Massimo Conti.