Ufficiale Potenza, Riccardo Spaltro arriva in prestito fino a giugno dal Crotone

È Riccardo Spaltro il nuovo rinforzo sulle corsie esterne del Potenza Calcio. Il classe 2000 arriva, con la formula del prestito, dalla società F.C. CROTONE S.R.L.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, Spaltro ha iniziato la propria carriera nel 2016 trasferendosi alla SPAL, dove ha mostrato il proprio talento giocando 24 partite con l’Under 17 e segnando 3 gol, inclusa una doppietta contro l’A.C. Milan. Successivamente, ha accumulato esperienza con la Primavera della SPAL, partecipando al prestigioso Torneo di Viareggio. Nella stagione 2018/19, importante esperienza con l’Arzignano, dove colleziona 33 presenze e conquista la vittoria del campionato di Serie D. Nel 2019/20, veste la casacca della Cavese 1919 in Serie C, giocando 23 partite e mettendo a referto 3 gol. Nella stagione 2020/21, ritorna alla SPAL in Serie B, con 2 presenze in campionato e 4 in Coppa Italia. Nel 2021/22, esperienza in prestito al Renate in Serie C, dove raccoglie 15 presenze in maglia neroazzurra, prima di fare ritorno alla SPAL con 2 presenze in Serie B e una in Coppa Italia. Nella stagione 2022/23, veste la maglia del Crotone, dove somma tre presenze.

Nella prima parte della nuova stagione, indossa nuovamente la maglia dei calabresi mettendo a referto 1 gol e 1 assist. Nella stagione corrente, l’esterno ha totalizzato 5 presenze in campionato, 1 in Coppa Italia Frecciarossa, 2 in Coppa Italia di Serie C.