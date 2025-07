Ufficiale Venezia, c'è l'accordo con il Wolfsburg per l'arrivo di Franjic: i dettagli del trasferimento

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Venezia "comunica di aver raggiunto l'accordo con il Wolfsburg per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del calciatore croato Bartol Franjic.

Cresciuto nel vivaio della Dinamo Zagabria, il difensore classe 2000 con la formazione della propria città arriva ad affermarsi fino alla prima squadra, dove colleziona dal 2019 al 2022 ben 82 presenze tra campionato, Qualificazioni UEFA Champions League ed Europa League, realizzando 1 gol e 5 assist.

Nell’estate 2022 viene acquistato a titolo definitivo dal Wolfsburg, dove disputa 6 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania, servendo anche un assist. La stagione successiva rimane nel massimo campionato tedesco passando in prestito al Darmstadt, dove totalizza 20 presenze e un assist.

Nell’ultimo campionato, Franjic ha vestito la maglia dello Shakhtar Donetsk, segnando un gol in 8 partite, prima di rientrare a gennaio alla Dinamo Zagabria, con cui disputerà altre 16 gare, servendo un assist.

A livello internazionale Bartol Franjic vanta 43 presenze e tre reti con le giovanili della nazionale croata.

Benvenuto in arancioneroverde, Bartol!".

Fanno poi seguito le parole del calciatore ai canali ufficiali del club: "Sono davvero contento di essere qui a Venezia, perché credo che ci sia un progetto importante sia per me che per la squadra. Essere un giocatore arancioneroverde per me rappresenta un’enorme opportunità. Voglio dire ai tifosi che daremo il massimo, in campo e fuori, per onorare al meglio Venezia, e mi auguro che ci sostengano sempre durante tutto l’arco della stagione”.