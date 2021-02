Venezia, Dezi del Parma il rinforzo a centrocampo: trattativa in dirittura d'arrivo

È Jacopo Dezi del Parma il rinforzo per il centrocampo Venezia in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Sky, la trattativa per portare il centrocampista classe '92 nella Laguna, è in dirittura d'arrivo. Il giocatore era stato cercato anche del Pescara nei giorni scorsi.