Venezia, Ferrarini: "Volevamo la salvezza, ma l’asticella si è spostata sul raggiungere i playoff"

"Affrontare la pausa dopo una vittoria per 4-1 in casa del Monza è sicuramente importante; sabato siamo entrati in campo con tranquillità, consapevoli del nostro potenziale e abbiamo portato a casa un risultato che ci permette di restare in alto in classifica e di questo siamo molto contenti. Abbiamo dimostrato che quello che conta è restare sempre sul pezzo e dare sempre il massimo sia in partita che in allenamento": esordisce così, nell'intervista di metà settimana, il difensore del Venezia Gabriele Ferrarini.

Che, ai canali ufficiali del club, ha poi parlato anche in generale: "Ho attraversato un mese difficile a causa della mia positività al Covid 19, ma poi sono rientrato senza troppi affanni; fisicamente mi sento bene e fortunatamente il virus non mi ha lasciato scorie addosso. Allenandomi sempre al massimo sono poi riuscito a ritrovare velocemente la condizione. La nostra è una rosa ampia e piena di giocatori che hanno voglia di dimostrare il proprio valore e questo è sicuramente uno dei nostri punti di forza. Chi gioca si fa sempre trovare pronto e questa è un’arma molto potente sia nell’arco della singola partita che dell’intero campionato. Io e Mazzocchi giochiamo nello stesso ruolo e lui, oltre a essere un compagno di squadra è anche un amico, abbiamo un bellissimo rapporto fuori dal campo; Pasquale è un ottimo giocatore e posso imparare tanto da lui. Inoltre abbiamo un mister eccezionale e il gruppo è molto unito, sono contento di come sta andando la mia prima esperienza in Serie B".

Nota conclusiva al campionato: "Lottiamo per vincere più partite possibili, poi vedremo a che punto saremo tra 8 partite. Il nostro obiettivo principale era quello di raggiungere la salvezza il prima possibile e ora l’asticella si è spostata sul raggiungimento dei playoff. Ogni partita diventa fondamentale, a partire dalla prossima in casa contro la Reggina, che nel girone di ritorno sta facendo molto bene. Questa Serie B è un campionato davvero imprevedibile, nel quale una vittoria o una sconfitta possono spostare di molto la posizione in classifica".