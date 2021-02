Venezia, Johnsen: "Ora che siamo secondi in classifica dobbiamo lottare ancora di più"

vedi letture

Il bomber che non ti aspetti, il bomber che ti risolve la gara: perché, se contro l'Entella il Venezia ha potuto portare a casa i tre punti, gran parte del merito è stato di Dennis Johnsen. Che nel post gara si è così espresso ai canali ufficiali della società: "Abbiamo comunque dominato nel primo tempo, loro però sono stati bravi soprattutto sulle seconde palle, tanto da riuscire sempre a scattare in contropiede: su tre, abbiamo preso due gol, ma la colpa è stata anche nostra che forse non eravamo svegli e forti. Il secondo tempo è stato più facile, siamo scesi in campo con una mentalità diversa: in allenamento, del resto, è così, lavoriamo duramente per poi dare il 100% in tutto l'arco dei 90'. Siamo tutti in forma".

Sul suo personale: "Il primo gol è stato solo l'essere al posto giusto nel momento giusto, oltre ad aver ricevuto un grande assist da Aramu, il secondo non so se è stato mio o suo... ma io dico mio! (ride, ndr) A parte gli scherzi, lo ringrazio per entrambe le situazioni. Ora mi sto adattando bene alla B, sono anche più presente in area, ma occorre essere fisicamente pronti perché c'è da fare anche un grande lavoro in difesa".

Conclude: "Dobbiamo pensare di gara in gara, anche se di recente abbiamo visto di essere migliori delle squadre che abbiamo affrontato. Ora che siamo al secondo posto, però, dobbiamo lottare ancora più duramente, soprattutto in considerazione delle prossime partite".