Ufficiale AlbinoLeffe, prosegue l'avventura di Gusu in bluceleste: ha firmato un nuovo contratto

L’esperienza dell’esterno destro, che può giocare anche da centrale difensivo, Gusu con la maglia dell’Albinoleffe è destinata a proseguire ancora dopo che il suo contratto era scaduto al termine della scorsa stagione. Il club lombardo ha infatti annunciato la firma del rumeno classe ‘96 su un nuovo contratto. Questo il comunicato: “U.C. AlbinoLeffe è lieta di comunicare che il calciatore Mihai Vasilica Gusu ha sottoscritto un nuovo contratto con il club bluceleste.

Approdato a Zanica nel 2017, il duttile difensore classe '96 nativo di Radauti (Romania) è attualmente al quinto posto nella classifica dei giocatori con più presenze in maglia seriana, potendo vantare 264 gare ufficiali (12 gol e 11 assist), tra Serie C e Coppa Italia di Serie C.

A Mihai Vasilica, pronto ad iniziare la nona stagione consecutiva con AlbinoLeffe, il più caloroso in bocca al lupo per il futuro a tinte blucelesti”.