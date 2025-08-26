Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Lumezzane, ecco il portiere Drago: arriva in prestito secco dal SudTirol

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 16:49Serie C
di Tommaso Maschio

Come anticipato Giacomo Drago in questa stagione giocherà con la maglia del Lumezzane in Serie C. Il club bresciano ha infatti annunciato l'arrivo del giocatore in prestito dal SudTirol. Questa la nota del club e le parole del ds Pesce:

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Drago in prestito secco dalla società SudTirol.

Portiere classe 2004 natio di Genova è cresciuto nelle giovanili del Genoa con un’esperienza anche nel vivaio del Novara. La prima esperienza in prima squadra è del 2020/21 quando veste i colori della Torres in serie D con cui nei primi sei mesi della stagione disputa quattro partite venendo poi prelevato dal Casale, sempre in Serie D dove è protagonista in venticinque incontri. Nei due campionati successivi è titolare nel Renate in serie C per cinquantatré presenze complessive che valgono la chiamata da parte del SudTirol nel 2023/24 con cui esordisce in Serie B all’ultima giornata contro il Palermo. Nei primi sei mesi della scorsa stagione disputa cinque gare venendo acquistato in prestito a gennaio dalla Cremonese con cui conquista la promozione in Serie A seppur senza esordire.

“Drago ha rappresentato un’opportunità importante per la società, – le parole del direttore sportivo Simone Pesce – è un calciatore giovane con cui completiamo e miglioriamo il reparto dei portieri, vista la sua grande esperienza in Serie C che darà anche l’opportunità ai nostri giovani estremi di crescere e migliorare serenamente”.

