Ufficiale Arezzo, rinforzo d'esperienza a sinistra: dalla Ternana arriva Tito. I comunicati

Dopo una stagione in cui ha messo assieme 40 presenze, più una ulteriore in questa, con la maglia della Ternana per l’esterno mancino Fabio Tito ci sarà una nuova esperienza in quella Serie C dove ha collezionato quasi 300 presenze in carriera. Si tratta dell’Arezzo che lo ha annunciato con il seguente comunicato:

"La SS Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fabio Tito, proveniente dalla Ternana. Difensore classe 1993, Tito ha firmato un contratto biennale con il club amaranto. Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Bucchi. La società dà il benvenuto a Fabio, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia dell’Arezzo".

Questo il comunicato della Ternana:

"La Ternana Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Fabio Tito alla S.S. Arezzo. Per il difensore campano, in maglia rossoverde, 41 presenze e 5 assist. La Società ringrazia Fabio per l’impegno profuso con la maglia delle Fere e gli augura le migliori fortune, umane e professionali".