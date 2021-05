Alessandria, Longo: "Con il pubblico e una grande prova possiamo battere la Feralpisalò"

Esordio infelice, nei playoff, per l'Alessandria, battuta dalla Feralpisalò nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff. A margine del confronto, come riferisce La Stampa - ed. Alessandria, ecco il commento di mister Moreno Longo: "Sapevo che il match si sarebbe sviluppato così, ma la nostra prestazione doveva essere migliore: d’altra parte, dopo un mese di stop il rischio di pagare dazio c’era, speravo non succedesse nei primi 20’ invece sul gol dovevamo lavorare meglio. Al ritorno vorrò vedere un passo avanti e poi dovremo metterci quel qualcosa in più che si ha giocando match con la posta in palio: è la differenza che c’è con gli allenamenti o le amichevoli, quel metro in più che può essere determinante nell’esito di una partita. Avremo il pubblico e questo sarà un fattore fondamentale perché fino a ora abbiamo giocato un calcio che non trasmette emozioni con gli stadi vuoti. Poi, però, dovremo alimentare le speranze di passaggio del turno con una grande prova".

Conclude: "Ci credo più che mai. Ogni partita dà potenzialità di vittoria e noi giochiamo per quello, io ne sono convinto e voglio che lo sia totalmente anche la squadra. Abbiamo i mezzi per passare il turno, sta a noi dimostrarlo non a parole ma con i fatti sul campo".