Ufficiale Arzignano, arriva l'esonero di mister Bruno e del vice Piccolo. La nota della società

La sconfitta contro la Virtus Verona, arrivata allo scadere per 2-1, costa la panchina al tecnico dell’Arzignano Alessandro Bruno che paga un avvio di stagione molto difficile con una sola vittoria in nove gare, appena quattro punti in classifica e l’ultimo posto nella graduatoria. Ora si attende di conoscere la scelta sul successore. Di seguito la nota ufficiale:

"Comunicato ufficiale. La società FC Arzignano Valchiampo comunica di aver sollevato il tecnico Alessandro Bruno e l’allenatore Antonio Piccolo dall’incarico di Allenatore e Vice Allenatore della Prima Squadra.

A loro vanno i ringraziamenti del Club e della squadra per il lavoro svolto intensamente, con professionalità e passione amando fin da subito i colori Giallocelesti".