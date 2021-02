Bari in ritiro fino a data da destinarsi. Romairone: "Servirà per schiarirci un po' le idee"

Bari in ritiro fino a data da destinarsi dopo il pareggio casalingo con la Cavese. L'unico a parlare nel postpartita è il direttore sportivo Giancarlo Romairone per annunciare la decisione: "Da stasera (ieri per chi legge, ndr) tutti in ritiro, le parole servono a poco. La squadra andrà in ritiro fino a tempo indeterminato. Servirà per schiarirci un po' le idee, si può fare meglio. Ho detto tante cose ieri, se ne sono viste troppo poche oggi. Antenucci? Non ha recuperato dalla partita sul campo sintetico di domenica e di conseguenza non si poteva rischiare".