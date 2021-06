Carpi, caccia al dopo Pochesci. L'ultima idea porta a Baldini del Catania

Il Carpi è alla caccia del sostituto di Sandro Pochesci in vista della prossima stagione e starebbe guardando in casa Catania. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il club emiliano starebbe infatti pensando a Francesco Baldini, arrivato nel club etneo a marzo. Il tecnico avrebbe un accordo sulla parola con gli etnei per la prossima stagione, ma l'incertezza societaria starebbe spingendolo a guardarsi intorno per trovare una squadra.