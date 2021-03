Catania, Tacopina sogna il colpaccio Papu: “Ne abbiamo parlato. Sarebbe un sogno”

“Ho parlato con il Papu quando avevo manifestato l’interesse per il Catania, è stato uno di quelli con cui mi ero messo in contatto e abbiamo scherzato sul suo ritorno. Ma io in realtà non scherzavo più di tanto”. Così Joe Tacopina, futuro patron del Catania, ha parlato di una vera e propria suggestione di mercato come il ritorno alle pendici dell’Etna del fantasista argentino ora al Siviglia. “Fino a quando Gomez riuscirà a correre e non sarà completamente acciaccato mi piacerebbe averlo in squadra e sarebbe una grande cosa, avrebbe un grandissimo impatto e sarebbe un sogno per tutti i tifosi rossoazzurri. - continua Tacopina a Cataniamood.com - Il livello dei giocatori con cui abbiamo un accordo o che vogliono venire qui il prossimo anno sarà davvero straordinario, sicuramente fuori categoria. Ci attende un anno entusiasmante”.