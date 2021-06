Cesena, Nardi sulla scia di Antonioli: titolare dei romagnoli per due stagioni di fila

Negli ultimi anni in casa Cesena c'è stato un continuo cambio di portieri con l'ultimo estremo difensore che ha giocato per due stagioni di fila da titolare in bianconero che va ricercato quasi dieci anni fa quando Francesco Antonioli, attuale preparatore, difese la porta romagnola dal 2009 al 2012. Ora potrebbe essere la volta di Michele Nardi che sta trattando il rinnovo di contratto con il Cesena per un'altra stagione nella quale rivestirebbe ancora il ruolo di numero uno. Il Cesena, come riporta Il Corriere Romagna ha infatti intenzione di confermare l'esperto calciatore fra i pali anche alla luce della storia dell'ultimo decennio dove si sono alternati anche tanti giovani con solo un under che ha realmente garantito buone prestazioni.