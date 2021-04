Como-Alessandria decisiva per la B, Gattuso: "Pronti alla gara più importante della stagione"

Giornata di conferenza stampa per mister Giacomo Gattuso che presenta la sfida tra Como e Alessandria (clicca qui per leggere le parole del tecnico dei grigi Moreno Longo) di domenica decisiva per la promozione in Serie B di una delle due squadre: “Si vive questa gara con grande attesa, emozione e tensione. Dovremo cercare di non presentarci in campo con troppa tensione. Stiamo preparando una gara che dice tanto del nostro anno, dei nostri sacrifici e della voglia di fare bene. Senza dubbio questi giorni e questa gara sono i più importanti della mia vita professionale. La sento in maniera forte e la devo trasmettere. Sappiamo quando sia importante arrivare giusti in campo, con carica, forza e tanta determinazione. L’aspetto emotivo va gestito. Fisicamente poi stiamo bene perché giocando ogni sette giorni riusciamo a ricaricarci e ripulirci. Ci presenteremo bene in campo domani. Con tanti ragazzi che sono cariche e determinati. Si tratta di una gara talmente importante che sono convinto che ogni ragazzo la starà preparando anche singolarmente al meglio”.