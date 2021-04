Alessandria, Longo: "Eravamo a -14, ora possiamo andare in B: ci crediamo, con convinzione"

Domenica l'Alessandria si gioca una fetta importante di campionato, quella che potrebbe poi valere la Serie B: avversario di turno, la capolista Como. Di tutto ciò, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico dei grigi Moreno Longo: "E' una partita a sé, ma se si parla di vantaggi dico che lo ha il Como, che ha un punto in più: le chiacchiere stanno a zero, siamo dietro quindi dobbiamo vincere. Nessuno ha comunque vantaggio, serve solo una partita di carattere e coraggio. Nessuno, o in pochi, avrebbero scommesso sulla rimonta, eravamo a -14 e la squadra si è superata, ha fatto qualcosa di incredibile, con la possibilità adesso si concretizzare il tutto: l'obiettivo era riaprire il campionato, ma adesso che siamo qui vogliamo giocarcela fino in fondo, con convinzione".

Prosegue poi: "La posta in palio è altissima, ma non dobbiamo farci attanagliare da pressione e ansia, dobbiamo giocare con personalità e coraggio, come ho detto prima, e avere la testa sgombra per poter esprimere il proprio potenziale. E' una gara diversa dalle altre, è vero, ma per approcciarla serve grande equilibrio, anche motivazionale. Servirà poi anche attenzione, per portare dalla nostra gli episodi per divenire incisivi: ognuno ha le sue strategie, ma noi non riveleremo le nostre. Davanti abbiamo un avversari di grande rispetto, in testa da tutto il girone di andata: servirà la miglior Alessandria possibile per uscire da Como con tre punti".

Conclude: "Non c'è una chiave predefinita, se non conoscere il proprio gruppo e sapere di cosa ha bisogno. Il rapporto con il passare del tempo si è intensificato, ma chiaramente queste partite si preparano da sole, siamo tutti consapevoli di quanto è bello giocare una partita del genere e quando è importante un risultato positivo".