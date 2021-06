Entella, il "Comunale" diventa uno dei primi stadi green d’Italia. Il Dg: "Atto di gran valore"

Non solo campo, inteso come squadra. Anche campo inteso come terreno, manto erboso: il "Comunale" di Chiavari diventa uno dei primi stadi green d’Italia.

Questo il comunicato dell'Entella:

"Uno stadio sempre più green e sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e della società civile. Virtus Entella e Duferco Energia, player di riferimento per la fornitura di luce, gas e servizi, da 4 stagioni consecutive Main Sponsor del Club biancoceleste, arricchiscono la propria collaborazione con importanti iniziative nel campo della sostenibilità.

Grazie a questa partnership, il Comunale di Chiavari sarà tra i primi stadi d’Italia a impatto zero per quanto riguarda le forniture di energia elettrica. Lo stadio, infatti, sarà alimentato con forniture di energia elettrica green, provenienti da fonti di energia 100% rinnovabili. Discorso analogo anche per gli uffici del Club presenti tra Corso Lavagna e Via Gastaldi.

Questo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio in cui l’obiettivo della Virtus Entella è quello di assumere sempre più comportamenti virtuosi all’interno di tutte le varie aree, sportive e non, del Club, in modo tale da ridurre o, dove possibile, azzerare il proprio impatto ambientale. Per fare questo, il supporto, le competenze e l’esperienza di Duferco Energia, saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente il legame che unisce queste due realtà.

Duferco è parte integrante della famiglia Entella – ha commentato Matteo Matteazzi, Direttore Generale della Virtus Entella – Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con loro all’insegna della sostenibilità. Il rispetto dell’ambiente è un tema che ci sta molto a cuore. Tutti devono fare la loro parte, per cui sentiamo la necessità di agire in prima persona nel rispetto dei nostri tifosi, della nostra città e dei nostri partner. In questo senso rendere il Comunale, la nostra casa, uno stadio green ha un forte valore simbolico.

Oggi siamo chiamati ad avere su questi temi una capacità di visione, progettazione e di azione sempre più efficace e concreta. – ha aggiunto Marco Castagna, AD di Duferco Energia – Lo sviluppo sostenibile e l’attenzione all’ambiente sono parte integrante della nostra politica di sviluppo e siamo davvero felici di poter affiancare la Virtus Entella in questo ambizioso e innovativo progetto".