Foggia, se salta Zeman c'è il piano B: che non esclude la permanenza di Marchionni

Sul ritorno di Zdenek Zeman a Foggia non dovrebbero esserci problemi, ma l'annuncio che continua a slittare mette in allerta il club.

E' vero che sabato il boemo sarà in città per altri impegni, e probabilmente sarà quello il giorno dell'annuncio, ma il Piano B sembra già essere sul tavolo della società, che di sicuro comunque ripartirà da Giuseppe Pavone. Che, come riferisce il Corriere dello Sport, non esclude anche di ripartire da Marco Marchionni se Zeman dovesse tornare sui suoi passi.

A ogni modo, fino al weekend potrebbero non esserci novità.