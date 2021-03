Ghirelli e la riforma del sistema calcistico: "Se il Papa è andato in Iraq nessuna via è preclusa"

Nei giorni scorsi Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in relazione alla riforma del sistema calcistico italiano ha dichiarato che sarebbe stato utile che il numero uno della FIGC Gabriele Gravina chiudesse tutti gli attori in causa in una stanza fino alla fumata bianca. Oggi il numero uno della Serie C è tornato sul tema attraverso le pagine di TuttoMercatoWeb.com: “Non so se si farà un conclave. So che un grande Papa, come Papa Francesco è andato in Iraq: nessuna via è preclusa se si vuol perseguire un obiettivo. Un passaggio su cui non arretrerò è il piano strategico. Abbiamo individuato un percorso positivo su dove collocare la Lega Pro, come trasformarla, come lavorare sugli sponsor su cui sta lavorando il vicepresidente Marcel Vulpis: dobbiamo dare fiducia. Quando parliamo di riforma, io ne ripongo tanta di fiducia sulla capacità di mettere in campo un’energia che metta in moto questo Paese e metta in moto il nostro mondo, lo faccia correre. Le faccio un esempio: perché è da apprezzare il lavoro di Mancini? La chiave che ha usato è far giocare i giovani, e lui, nel pieno della crisi, dopo l’eliminazione dal mondiale , ha giocato la carta della speranza. Noi dobbiamo essere questi, se vogliamo uscirne. Il virus ha solo accelerato una crisi che già c’era. E noi dobbiamo essere concreti nel fronteggiarla”.