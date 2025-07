Ufficiale Giugliano, nuovo centrocampista per i tigrotti: Mario Prezioso ha firmato un biennale

Rinforzo a centrocampo per il Giugliano. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, i tigrotti hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Mario Prezioso, centrocampista classe '96 reduce dall'esperienza al Campobasso, dove nell'ultima stagione ha messo insieme un totale di 837 minuti giocati in 22 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C, mettendo a referto anche un gol ed un assist. Di seguito la nota del club:

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo definitivo, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Mario Prezioso. Il centrocampista, classe 1996, ha firmato un accordo su base biennale.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, esordisce tra i professionisti nella stagione 2015/2016 con la maglia del Melfi. L’anno successivo è protagonista con la maglia della Virtus Francavilla totalizzando 37 presenze e 3 reti. Nell’estate 2018 passa alla Vibonese, dove in una stagione e mezzo centra 50 presenze e 5 reti, prima di trasferirsi nel gennaio 2020 al Cosenza in Serie B: 6 le apparizioni totali. In seguito esperienze importanti con: Modena, Virtus Francavilla, Ancona e Potenza dove totalizza 122 presenze totali e 6 reti. Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Campobasso, Serie C Girone B: 21 presenze e 1 rete. Il calciatore in carriera può vantare oltre 250 presenze tra i professionisti.