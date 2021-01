Il Pontedera vince in rimonta, 2-1 contro l'Olbia

Il Pontedera rimonta l'Olbia e vince 2-1 nel match delle 19:00 del Girone A. Eppure sono i sardi a passare in vantaggio dopo appena nove minuti: Ragatzu innesca Udoh che batte Sarri. I granata reagiscono e trovano il pareggio poco dopo, con un destro dai venti metri di Milano. E' lo stesso Milani, a inizio ripresa, a fornire a Magrassi l'assist che il compagno di squadra trasforma in gol, ribaltando così in via definitiva il risultato. Il Pontedera così trova la prima vittoria del 2021 mentre per l'Olbia si interrompe a otto la striscia di risultati utili consecutivi.