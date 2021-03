La Cavese vede la luce in fondo al tunnel: a Foggia è tornata in campo dopo quasi un mese

La Cavese vede la luce in fondo a un tunnel lungo quasi un mese. La squadra campana infatti è tornata in campo lo scorso fine settimana dopo uno stop che durava dal 21 febbraio a causa dell'esplosione di un cluster di Covid-19 che era arrivato a contare ben 25 positivi, di cui 17 calciatori, nel gruppo squadra impedendo così ai campani di scendere in campo contro Potenza e Ternana prima del turno di riposo dovuto a un girone con un numero dispari di partecipanti.

La situazione non è ancora rientrata nella normalità con tanti giocatori ancora alla prese con il virus a cui si sono sommati squalifiche e infortuni di altro genere. Ma tornare in campo dopo quasi un mese è senza dubbio una buona notizia sia per la Cavese sia per il campionato che, pur avendo numerosi slot liberi in cui recuperare le gare, non può rischiare di intasare troppo una stagione che è comunque lunga e stancante.

“Oggi (Ieri NdR) era una giornata particolare perché tornare a giocare dopo un mese non era facile. Devo fare i complimenti alla squadra per quello che ha saputo esprimere sotto l'aspetto della concentrazione. - ha commentato il tecnico Salvatore Campilongo dopo la sconfitta con il Foggia - Ci ha messo il cuore ma più di questo non potevo chiedere, visto quello che ci è successo”. Parole da cui si capiscono le difficoltà vissute dalla squadra che deve dire grazie a una rosa molto ampia, 29 calciatori, che ha permesso di tornare in campo nonostante dieci giocatori ancora assenti.