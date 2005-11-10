Saltata la Lazio, Icardi può finire alla corte dei Friedkin: c'è l'Everton sull'attaccante svincolato

Mauro Icardi resta uno degli svincolati di lusso del mercato. Il centravanti argentino, 33 anni, è senza squadra dalla conclusione della scorsa stagione, quando si è separato dal Galatasaray dopo aver contribuito ai successi del club turco. Dopo essere stato scartato da Gennaro Gattuso per la sua Lazio, l'argentino continua dunque a cercare una squadra a cui possa tornare comodo il suo curriculum da navigato bomber da oltre 250 gol in carriera.

L'Everton torna alla carica

Tra i club che hanno mostrato interesse c'è l'Everton. Già il mese scorso erano emerse indiscrezioni relative a un possibile approdo dell'argentino a Goodison Park, ma i contatti non avevano portato alla definizione dell'operazione. La situazione, però, potrebbe essere cambiata. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il club inglese avrebbe infatti riaperto i discorsi con l'entourage del giocatore, spinto anche dalla necessità di trovare un centravanti.

Anche il Tottenham osserva

L'Everton, però, non sarebbe l'unico club inglese ad aver messo gli occhi su Icardi. Anche il Tottenham si sarebbe mosso per raccogliere informazioni sulla situazione dell'argentino e valutare la possibilità di inserirsi nella corsa. Al momento, tuttavia, non risultano offerte formali presentate all'ex attaccante dell'Inter. Icardi resta quindi in attesa della proposta giusta per dare il via alla sua prossima avventura, con Premier League che potrebbe rappresentare una delle possibili destinazioni.