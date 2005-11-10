Italia, Bastoni ritrova Dembelé e Doué: "L'ultima volta che li ho affrontati non andò benissimo..."
Niccolò Righi
Rigenerata dalla convincente vittoria di Bursa contro la Turchia, l'Italia si prepara adesso ad affrontare lo scoglio più impegnativo di tutti: la Francia. Domani sera, allo Stade de France, gli azzurri se la vedranno con i Galletti e, benché la formazione di Zinedine Zidane parta nettamente favorita, Donnarumma e i suoi proveranno a ripetere l'impresa compiuta due anni fa al Parco dei Principi.
Nel giorno di vigilia, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato il difensore Alessandro Bastoni: "Il successo in Turchia ha rasserenato il clima? In realtà non era brutto neanche dopo la sconfitta contro il Belgio perché il percorso è lungo e siamo solo all'inizio. Sarà questo percorso a dirci chi siamo, non la singola partita. Bisogna tenere grande equilibrio nonostante ci sia molta poca pazienza al girono d'oggi".
Sugli avversari, Bastoni ha poi aggiunto: "L'ultima volta che ho affrontato Dembele e Doue non andò benissimo (sconfitta dell'Inter contro il PSG per 5-0 in finale di Champions, ndr). Affrontare la Francia è sempre un'emozione straordinaria. Al di là di ciò che c'è in palio dobbiamo goderci serate come questa. Francia-Italia è sempre una partita particolare: per quella che è stata la storia, per il livello delle due Nazionali. Sarà una grande partita".