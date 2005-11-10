Italia, Bastoni ritrova Dembelé e Doué: "L'ultima volta che li ho affrontati non andò benissimo..."

Rigenerata dalla convincente vittoria di Bursa contro la Turchia, l'Italia si prepara adesso ad affrontare lo scoglio più impegnativo di tutti: la Francia. Domani sera, allo Stade de France, gli azzurri se la vedranno con i Galletti e, benché la formazione di Zinedine Zidane parta nettamente favorita, Donnarumma e i suoi proveranno a ripetere l'impresa compiuta due anni fa al Parco dei Principi.

Nel giorno di vigilia, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato il difensore Alessandro Bastoni: "Il successo in Turchia ha rasserenato il clima? In realtà non era brutto neanche dopo la sconfitta contro il Belgio perché il percorso è lungo e siamo solo all'inizio. Sarà questo percorso a dirci chi siamo, non la singola partita. Bisogna tenere grande equilibrio nonostante ci sia molta poca pazienza al girono d'oggi".

Sugli avversari, Bastoni ha poi aggiunto: "L'ultima volta che ho affrontato Dembele e Doue non andò benissimo (sconfitta dell'Inter contro il PSG per 5-0 in finale di Champions, ndr). Affrontare la Francia è sempre un'emozione straordinaria. Al di là di ciò che c'è in palio dobbiamo goderci serate come questa. Francia-Italia è sempre una partita particolare: per quella che è stata la storia, per il livello delle due Nazionali. Sarà una grande partita".