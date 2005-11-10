Hojlund segna e festeggia come Cristiano Ronaldo: "Volevo dedicargli il gol, è il mio idolo"

Rasmus Hojlund continua a trovare la via del gol con la maglia della Danimarca, ma stavolta la sua rete non è sufficiente per evitare la sconfitta contro il Portogallo. L'attaccante del Napoli è rimasto in campo per tutta la partita e al 53' ha firmato il momentaneo 2-2 con un pregevole cucchiaio, prima di festeggiare riproducendo la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo.

Per Hojlund si tratta del secondo gol in tre partite di Nations League e del 15° con la nazionale danese. Il Portogallo, però, ha ribaltato nuovamente la situazione nella ripresa, imponendosi per 4-2 grazie alle reti di Vitinha e João Félix.

L'omaggio a Ronaldo

Dopo il triplice fischio, Hojlund ha spiegato il motivo della particolare esultanza, legandola all'ammirazione per Ronaldo e al momento vissuto dal fuoriclasse portoghese: “Sono felice di aver avuto l’occasione di segnare oggi, anche se sono triste che non siamo riusciti a vincere. Volevo solo dedicare il mio gol al mio idolo, Cristiano, per tutto quello che sta passando in questo periodo della sua carriera. Si è fatto un nome che non sarà mai dimenticato nella storia di questo sport, e lo ricorderemo sempre. Crescendo, guardare Cristiano è stata una parte enorme del mio amore per il calcio. Vedi giocatori come lui e sogni di raggiungere un giorno quel livello. Quindi quando ho segnato, non ci ho pensato due volte. Volevo che sapesse che ci sono ancora giocatori che sono cresciuti ispirati da tutto quello che ha realizzato. Ha dato così tanto al calcio, e io non ho che rispetto per lui. Forse un giorno, quando la mia carriera sarà finita, guarderò indietro e realizzerò quanto sono stato fortunato a giocare nella stessa era del mio idolo. Per ora, spero solo che sappia che il suo lascito è più grande di qualsiasi momento difficile che potrebbe star passando”.