Napoli, Meret: "La Nazionale è sempre un orgoglio. Ho ho parlato con Mancini"
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Daniel Uccellieri
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giovedì 1 ottobre 2026, 23:30Serie A
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01.10.2026 23:30Serie A
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Nel corso della lunga intervista concessa a Radio Kiss Kiss, il portiere del Napoli Alex Meret ha toccato anche l'argomento nazionale:
Hai avuto modo di parlare con il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini? Come hai vissuto la mancata convocazione? "Non ho parlato direttamente con il mister, ho parlato con il preparatore dei portieri. Mi è dispiaciuto non essere stato convocato, anche perché ero infortunato. La Nazionale è sempre un orgoglio".
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