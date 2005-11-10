Il Desenzano pesca dagli svincolati: Russini firma un contratto annuale

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Il Desenzano pesca dagli svincolati: Russini firma un contratto annualeTMW
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Daniel Uccellieri
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giovedì 1 ottobre 2026, 23:31Serie C
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01.10.2026 23:31Serie C
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© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Il Desenzano pesca dagli svincolati per rafforzare la rosa. Secondo quanto raccolto da TMW il club ha trovato l'intesa con Simone Russini, classe '96 che in carriera ha vestito anche le maglie di Padova, Catania e Cesena fra le altre. Russini firmerà un contratto fino al termine della stagione.
Fonte: Luca Bargellini
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