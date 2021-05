Lega Pro, Ghirelli promuove il Decreto sostegni bis: "Misure essenziali per i nostri club"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha promosso il Decreto sostegni bis approvato dal Governo Draghi e che permetterà ai club di Serie C di prendere una boccata d'ossigeno dopo un anno molto difficile a livello finanziario: "Decreto sostegni bis, ieri il governo Draghi ha approvato credito di imposta, ristoro per spese Covid-19, liquidità per i club. - scrive Ghirelli su Twitter - Misure essenziali per i club che stanno nella faglia tra professionismo e dilettanti. Oggi, l’importante è averle ottenute, tutto il resto non conta".