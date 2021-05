Livorno in D 28 anni dopo. Salvetti: "Parlerò con i soci. Chi deve farsi da parte lo faccia"

Ventotto anni dopo l’ultima volta il Livorno ha salutato il calcio professionistico. In termini “pallonari” si tratta di una vera era geologica di distanza. Oggi, dunque, per il club labronico si aprono scenari assolutamente imprevedibili, con al centro di tutto la soluzione della questione societaria che negli ultimi anni ha, di fatto, devastato il club. Sul futuro degli amaranto ha preso oggi la parola anche il sindaco della città toscana Luca Salvetti con un articolo pubblicato sul quotidiano Il Tirreno: “Il Livorno si trova in Serie D per colpa di scelte incomprensibili e di una gestione scellerata che parte dalla volontà di disimpegno di Spinelli e transita attraverso realtà e personaggi che alla fine per incapacità, menefreghismo o errori macroscopici hanno portato alla fine ingloriosa di un ciclo. […] Chi deve farsi da parte lo faccia, chi ha intenzioni serie le spieghi, chi gioca con le quote societarie la smetta. Nelle prossime ore convocherò i soci dell’AS Livorno e chiederò loro intenzioni e prospettive, con la convinzione che solo voltando pagina e cambiando registro si può ricreare il clima giusto e la voglia di seguire le sorti della squadra”