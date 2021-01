Livorno, Rubino: "Servono sei o sette acquisti. Baldan e Provenzano? Sì ci piacciono"

Raffaele Rubino, ds del Livorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Tirreno in merito al mercato invernale che attende il club toscano dopo la risoluzione della grana fideiussione: "Per gli altri questo è il mercato di riparazione, per noi è il mercato a tutti gli effetti, perché fino a ora abbiamo avuto le mani legate. Per il Livorno è come essere in agosto dove si costruiscono le squadre. Ci dovremo muovere con attenzione e arguzia. Cerchiamo giocatori che altrove giocano poco, che non si trovano bene, che sono disposti anche a scendere di categoria. Quanti giocatori servono? Sei o sette oltre all'affare Mazzarani. Servono un terzino sinistro, un playmaker, una mezzala, uno, possibilmente due, attaccanti e un centrale di difesa. Baldan e Provenzano? Sì ci piacciono".