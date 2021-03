Lucchese, l'amarezza di Russo: "Fiammella sempre più tenue, ma proviamo a centrare i playout"

Rovinosa caduta della Lucchese, ennesima caduta della Lucchese: il 5-2 subito ad Alessandria contro la formazione piemontese, lascia i rossoneri al penultimo posto in classifica, con i playout che rischiano di allontanarsi perché il divario dalla quintultima si sta ampliando. Se a fine stagione supererà gli otto punti, non ci saranno spareggi, e la retrocessione sarà in immediato e senza appello.

Poche le speranze di un epilogo diverso, come fa intendere tra le righe il presidente Bruno Russo, che ha così parlato a gazzettalucchese.it: "Ci siamo complicati la vita da soli dopo essere passati in vantaggio. Dovevamo combattere di più e non abbiamo avuto la capacità di difendere il risultato in nessun modo. Per quanto loro siamo fuori portata, l'occasione per mettere la partita sui binari a noi favorevoli c'era capitata e non l'abbiamo saputa sfruttare. Dobbiamo prendere questo ennesimo boccone amaro e prepararci per Piacenza. Purtroppo la fiammella si fa sempre più tenue, ma mancano ancora cinque partite e abbiamo l'obbligo di giocarci tutte le carte sino in fondo: dobbiamo assolutamente provare a entrare nei playout".