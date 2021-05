Modena, Mignani predica calma: "AlbinoLeffe avversario tosto, ma noi sappiamo soffrire"

vedi letture

La gara di andata è stata a favore, ora il Modena dovrà confermarsi nel ritorno per staccare il passa per il 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Al "Braglia", questo pomeriggio, arriverà l'AlbinoLeffe, e della partita, come riferisce tuttocampo.it, ne ha parlato il tecnico gialloblù Michele Mignani: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un avversario ostico. A parte qualche sofferenza nella prima parte del primo tempo, successivamente siamo stati bravi a gestire l’incontro e amministralo bene. Mi è piaciuta la voglia di soffrire, contro un avversario che aveva un modulo di gioco che ci avrebbe potuto impensierire, la voglia di lottare e di lavorare da squadra tutti sotto la linea della palla".

Conclude: “I nostri tifosi sono stati fantastici, ci sono mancati molto in questa stagione; oggi faranno sentire ancora il loro importante sostegno”.