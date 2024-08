Niente Milan Futuro per Origi e Ballo-Touré: i due ottengono di non allenarsi a Milanello

Lo scorso 8 luglio Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, società proprietaria del Milan annunciò che "Origi e Ballo-Touré faranno parte della rosa di Milan Futuro".

Una dichiarazione, questa, che sorprese non poco, soprattutto per il curriculum dei due (e in particolare dell'ex Liverpool), scatenando una miriade di reazioni all'idea che la neonata seconda squadra rossonera potesse celermente divenire un 'parcheggio' per gli indesiderati.

Oggi, però, tramite le colonne di MilanNews.it si apprende che i due giocatori hanno chiesto e ottenuto dal club di proseguire i loro allenamenti lontano da Milanello. Quindi lontano sia dalla Prima che dalla Seconda squadra del Diavolo.

In attesa che venga trovata loro una nuova sistemazione, possibilmente definitiva. Al momento però la situazione sul mercato è tutt'altro che ottimale: Divok Origi non ha ricevuto alcuna offerta e per lui potrebbe anche aprirsi l'ipotesi di una rescissione consensuale; d'altro canto Fodè Ballo-Tourè è stato corteggiato dal Besiktas ma ha declinato l'offerta e sta aspettando proposte dalla Premier League che, però, non sembrano arrivare.