Novara, Rullo: "Visionati dei giocatori e due allenatori: ma prima va definito l'assetto societario"

Nella lunga intervista rilasciata a La Stampa - ed. Novara e Verbania, l’azionista di maggioranza del club Maurizio Rullo non ha solo trattato il tema della cessione del club, ma ha parlato anche della situazione della squadra: "Non si pensi che me ne sono stato con le mani in mano. Abbiamo già visionato alcuni giocatori. Ho individuato un paio di allenatori. Prima dobbiamo definire l’assetto societario".