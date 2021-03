Padova, Ronaldo è l’uomo in più: con lui la media punti è quasi doppia

Ronaldo Pompeu da Silva, centrocampista classe ‘90, è l’uomo in più in casa Padova. La squadra di Mandorlini capolista del Girone B di Serie C con tre punti di vantaggio sul Sudtirol e cinque sul Perugia (che però ha due gare da recuperare) e Modena, quando può schierare il brasiliano ha infatti un altro passo. Nelle 24 gare in cui Ronaldo è sceso in campo in questo campionato infatti i biancoscudati viaggiano a una media di 2,21 punti a partita (17 vittorie, 5 pari e appena 2 sconfitta), mentre nelle quattro in cui il brasiliano è stato assente la media crolla quasi della metà attestandosi a 1,25 (1 vittoria, due pari e 1 sconfitta). I freddi numeri dicono che questo Ronaldo è fondamentale e insostituibile per il Padova con Mandorlini e i tifosi che sono autorizzati ad accendere un cero a Sant’Antonio, il protettore della città, per preservarlo al meglio fino al termine della stagione e magari festeggiare il ritorno in Serie B.