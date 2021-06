Padova, Ronaldo: "Noi come il Milan a Instabul. Non deve accadere mai più"

"Nella ripresa è successo di tutto, come al Milan nella finale di Champions League (quella del 2005 contro il Liverpool a Instabul NdR). Non deve accadere mai più". Il centrocampista del Padova Ronaldo, autore del gol che ha evitato una clamorosa eliminazione per mano del Renate, commenta così sul sito ufficiale del club veneto la gara di ieri contro i lombardi: "Dopo il secondo gol subito siamo andati un po’ in difficoltà, ma la cosa importante è essere passati. Questa deve essere una lezione perché non accada mai più. Il mio gol ci ha tolto un peso dalle spalle e sono stato fortunato a segnare. Ma se anche avesse segnato qualsiasi altro sarebbe stata lo stesso una liberazione. Si può soffrire nel calcio, ma bisogna soffrire in modo diverso. - continua Ronaldo - Qual è il vero Padova? Nel primo tempo abbiamo gestito bene la gara, mentre il secondo tempo è stato un problema, ma abbiamo avuto la forza di segnare e passare il turno. Noi siamo il Padova di mercoledì, non quello del secondo tempo di oggi (Ieri NdR). Siamo usciti un po’ increduli, abbiamo un po’ di giorni per trovare i motivi, anche se io in testa ho ben chiaro quello che è successo”.